Grupo Maratá investe R$ 129 milhões para reativação do Moinho de Trigo no Porto de Ilhéus

Grupo Maratá anuncia investimento em moinho de trigo no Porto de Ilhéus - Foto: Divulgação

O Grupo Maratá vai ampliar seus investimentos na região do Nordeste, aplicando R$ 129 milhões na reativação do Moinho de trigo no Porto de Ilhéus, na Bahia, o anúncio foi feito nesta terça-feira, 9, em audiência do diretor Geral do Grupo Maratá com o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A nova unidade terá a capacidade de processar 144 toneladas de trigo por ano, é previsto que a operação começe em julho de 2026.

Além da moagem de trigo, o empreendimento também será voltado para a produção de derivados, tendo a previsão de gerar 80 empregos diretos, e 100 indiretos.

O investimento foi anunciado pelo diretor Geral do Grupo Maratá, Frank Vieira, juntamente do secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, durante uma audiência.

“Este é mais um investimento atraído para o interior do estado, que vai gerar emprego e renda para o povo baiano. O Grupo Maratá é uma das maiores empresas brasileiras do setor alimentício, com forte presença nacional, e será um elo fundamental para a cadeia agroindustrial de alimentos. A implantação do moinho auxilia na verticalização produtiva e fortalece a cadeia do trigo. A instalação em área contígua ao Porto do Malhado trará vantagens logísticas ao empreendimento.”, afirma Angelo Almeida.

Segundo o diretor Geral, Frank Vieira, além do mercado agro, o Grupo Maratá também pretende as fábricas de ração. Somado a isso, ele destaca que a Bahia é o maior consumidor do Nordeste.

O diretor Geral do Grupo Maratá afirma ainda que existe um estudo para a instalação de uma segunda fase, já que a Bahia é logisticamente muito bem localizada para atender outras regiões.