Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Grupo Maratá investe R$ 129 milhões para reativação do Moinho de Trigo no Porto de Ilhéus

Unidade poderá processar 144 toneladas de trigo por ano

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 18:44 h
Grupo Maratá anuncia investimento em moinho de trigo no Porto de Ilhéus
Grupo Maratá anuncia investimento em moinho de trigo no Porto de Ilhéus -

O Grupo Maratá vai ampliar seus investimentos na região do Nordeste, aplicando R$ 129 milhões na reativação do Moinho de trigo no Porto de Ilhéus, na Bahia, o anúncio foi feito nesta terça-feira, 9, em audiência do diretor Geral do Grupo Maratá com o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A nova unidade terá a capacidade de processar 144 toneladas de trigo por ano, é previsto que a operação começe em julho de 2026.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da moagem de trigo, o empreendimento também será voltado para a produção de derivados, tendo a previsão de gerar 80 empregos diretos, e 100 indiretos.

O investimento foi anunciado pelo diretor Geral do Grupo Maratá, Frank Vieira, juntamente do secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, durante uma audiência.

Leia Também:

PM é condenado a 5 anos de prisão por cobrar propinas para liberar paredão
Polícia ocupa extremo-sul da Bahia em megaoperação contra facções
Bahia pode voltar a ter loteria própria; veja detalhes

“Este é mais um investimento atraído para o interior do estado, que vai gerar emprego e renda para o povo baiano. O Grupo Maratá é uma das maiores empresas brasileiras do setor alimentício, com forte presença nacional, e será um elo fundamental para a cadeia agroindustrial de alimentos. A implantação do moinho auxilia na verticalização produtiva e fortalece a cadeia do trigo. A instalação em área contígua ao Porto do Malhado trará vantagens logísticas ao empreendimento.”, afirma Angelo Almeida.

Segundo o diretor Geral, Frank Vieira, além do mercado agro, o Grupo Maratá também pretende as fábricas de ração. Somado a isso, ele destaca que a Bahia é o maior consumidor do Nordeste.

“Este é mais um investimento atraído para o interior do estado, que vai gerar emprego e renda para o povo baiano. O Grupo Maratá é uma das maiores empresas brasileiras do setor alimentício, com forte presença nacional, e será um elo fundamental para a cadeia agroindustrial de alimentos. A implantação do moinho auxilia na verticalização produtiva e fortalece a cadeia do trigo. A instalação em área contígua ao Porto do Malhado trará vantagens logísticas ao empreendimento.”, afirma Angelo Almeida.

O diretor Geral do Grupo Maratá afirma ainda que existe um estudo para a instalação de uma segunda fase, já que a Bahia é logisticamente muito bem localizada para atender outras regiões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ilhéus investimento Moinho de Trigo Porto de Ilhéus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Grupo Maratá anuncia investimento em moinho de trigo no Porto de Ilhéus
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Grupo Maratá anuncia investimento em moinho de trigo no Porto de Ilhéus
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Grupo Maratá anuncia investimento em moinho de trigo no Porto de Ilhéus
Play

Vídeo: explosão de grandes proporções assusta moradores de Valença

Grupo Maratá anuncia investimento em moinho de trigo no Porto de Ilhéus
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

x