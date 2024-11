Homem com mandado em aberto é preso durante abordagem na Bahia

Veículos trafegavam com excesso de passageiros - Foto: Divulgação PMBA – DCS

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã desta segunda-feira, 4, no município de Capim Grosso, na Bahia. A prisão foi realizada pela Polícia Militar durante uma operação de patrulhamento na região.

De acordo com a PM, os policiais abordaram dois veículos que trafegavam com excesso de passageiros. Durante a abordagem, os agentes descobriram que um dos motoristas possuía um mandado de prisão em seu nome. Além disso, no veículo, foram apreendidas armas de fogo e drogas.

Com o suspeito foram encontrados 15 kg de maconha, 450 gramas de cocaína, duas pistolas calibres 9mm, 112 munições de diversos calibres, 12 celulares, duas balanças de precisão, duas armas brancas, dois veículos e quase R$ 3 mil reais em espécie.

Os envolvidos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia da região, para registro da ocorrência.