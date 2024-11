Homem confessa ter matado outro durante festa em Feira de Santana

Polícia Civil investiga o caso - Foto: Divulgação/PC-BA

Um homem de 35 anos, de identidade não revelada, teria confessado ter matado, Wilson da Silva Moreira, de 53 anos, a facadas, na madrugada de segunda-feira, 4, após um desentendimento em uma festa do tipo "seresta" que acontecia no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana.

Na tarde desta quinta, 7, suspeito foi conduzido por agentes da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios, para o Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, na cidade. Mesmo após ser ouvido e confessar o crime, o homem teria sido liberado.

Wilson da Silva Moreira foi brutalmente assassinado | Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com informações do portal Acorda Cidade, o suspeito foi localizado pelos civis na Rua Canoa, no bairro Rua Nova. Ao ser abordado, o homem alegou ter discutido com a vítima ainda na seresta por conta de um telefone celular que foi tomado a força.

O aparelho em questão, seria de uma mulher que fazia companhia a Wilson, na seresta. Ainda de acordo com o suspeito, a vítima teria o seguido junto com uma amiga da dona do celular, com o objetivo de recuperar o aparelho. Depois disso, o suspeito teria ido em casa e retornou com uma faca, usada paraferir a vítima.

O Portal Massa! entrou em contato com a Polícia Civil, para mais informações sobre a investigação do caso, mas até o momento de publicação desta matéria não obteve retorno.