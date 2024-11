Homem é preso suspeito de agredir esposa e enteado no oeste da Bahia

Suspeito foi preso na manhã desta quinta-feira, 7 - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Jonas Gonçalves Dias, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 7, suspeito de agredir a esposa e o enteado na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A prisão foi feita por guardas municipais, após serem acionados por uma conselheira tutelar.

De acordo com apuração da TV Oeste, a profissional teria ido à casa da família por causa de uma suspeita de agressão do homem contra a criança. Durante o atendimento, o homem entrou no local e, ao presenciar a visita, ameaçou a companheira dizendo: "Se você me colocar em problema, vai ter problemas".

A reportagem conta que a conselheira saiu da residência e ao voltar com os guardas municipais escutou gritos e sons de tapas. Os agentes deram voz de prisão a Jonas, que tentou resistir, porém, foi apresentado na Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, onde um boletim de ocorrência foi registrado.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, com 6 munições intactas de um total de 11.