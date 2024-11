Jovem é preso com mais de mil cartões do BPC na Bahia

Com suspeito, também foi apreendido um colete balístico - Foto: Polícia Militar da Bahia

Um jovem de 25 anos foi preso com 1.043 cartões do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em Aurelino Leal, no extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira, 7.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito, que estava em uma moto atirou contra a guarnição e tentou fugir, mas foi alcançado às margens do Rio de Contas.

Ainda de acordo com a polícia, ele jogou a arma no rio e, foi ferido. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral do Município.

Além dos cartões, foi encontrado com ele um colete balístico. O suspeito segue internado.