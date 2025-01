Homem é assassinado após discussão com pedreiro sobre telhado na Bahia

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Jequié - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde de segunda-feira, 13, um homem morreu e seu pai ficou ferido após um desentendimento com um pedreiro na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O incidente aconteceu no bairro Pompílio Sampaio e é investigado pela Polícia Civil.

O jovem que acabou morendo foi identificada como Vitor Rubato Cardoso. De acordo com informações preliminares, pai e filho foram até a residência do pedreiro para discutir sobre o conserto de um telhado. Durante a conversa, houve um desentendimento, e o pedreiro disparou contra as vítimas. Após o ataque, o suspeito fugiu do local em uma bicicleta e, até o momento, não havia sido encontrado pela polícia.

Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares. Vitor Rubato não resistiu aos ferimentos e faleceu. O pai, que também foi ferido, segue internado, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Jequié.