Homem é atropelado e morre na BR-324 após ser retirado de ônibus

A Delegacia Territorial de Amélia Rodrigues abriu inquérito para investigar a morte de um homem de 28 anos atropelado na noite de domingo, 8, na BR-324, nas proximidades do posto de pedágio do município, a cerca de 30 km de Feira de Santana. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A vítima foi identificada como Daniel Gonçalves Aguiar. O corpo foi removido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro, onde passou por necropsia.

Segundo a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento envolveu um ônibus que transportava 26 passageiros e aconteceu por volta das 20h20.

De acordo com informações da Polícia Civil, Daniel era passageiro de um ônibus que saiu de Salvador com destino a Bom Jesus da Lapa. Durante a viagem, ele teria apresentado comportamento alterado dentro do veículo, o que gerou reclamações de outros passageiros.

Ainda conforme os relatos colhidos pela polícia, o homem praticou atos obscenos e demonstrava sinais de possível transtorno. Diante da situação, o motorista foi acionado e decidiu parar o coletivo em uma praça de pedágio desativada.

Após a parada, Daniel desceu do ônibus acompanhado da mãe. Logo depois, ele correu em direção à rodovia e acabou sendo atingido por outro ônibus que passava pelo local. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na pista.

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do atropelamento para esclarecer a dinâmica do ocorrido.