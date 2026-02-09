Menu
BAHIA
Ataque de abelhas deixa 15 vítimas no interior da Bahia; confira

Abelhas teriam atacado pessoas em um raio de aproximadamente 400 metros do ponto onde o enxame estava instalado

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/02/2026 - 21:26 h

15 pessoas ficam feridas após ataque de abelhas na Bahia
Um ataque de abelhas deixou quinze pessoas feridas no distrito de Pedras Altas, no município de Capim Grosso, no norte da Bahia. Informações da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, apontam que o caso aconteceu no último sábado, 7, próximo a barragem do distrito, às margens da BR-407.

Quatro das 15 vítimas do ataque precisaram ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capim Grosso, mas já tiveram alta médica.

Equipes da Secretaria de Agricultura de Capim Grosso foram acionadas e realizaram a intervenção técnica emergencial, com o objetivo de conter o ataque, garantir a segurança das pessoas e remover o enxame. Um dos agentes afirmou que o enxame estava alojado no espaço vazio formado sob a laje da escada de um quiosque localizado em frente à pista.

Segundo relatos, as abelhas atacaram pessoas em um raio de aproximadamente 400 metros do ponto onde o enxame estava instalado. As pessoas que ficaram feridas estavam em um posto de combustíveis e em quiosques localizados à margem da barragem.

