Suspeito de envolvimento na morte de vereador baiano é preso

Um suspeito de envolvimento na morte do vereador Gleiber da Mota Fernandes e de seu assessor, Diego Castro Reis, foi preso nesta segunda-feira, 9, em Santo Amaro, no recôncavo baiano, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil no curso das investigações sobre o duplo homicídio, ocorrido em novembro do ano passado. Durante a diligência, o homem, de 20 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e contrabando.

Investigado

Segundo a polícia, o suspeito vinha sendo citado de forma recorrente ao longo das apurações e era conhecido por circular armado pela cidade, o que motivou a representação policial e a autorização judicial para a busca domiciliar.

No local, os investigadores apreenderam um revólver calibre 28, munições, coletes balísticos e um aparelho celular. Todo o material será encaminhado para perícia e deve contribuir para o avanço das investigações.

O flagrante foi lavrado na Delegacia Territorial de Santo Amaro. O suspeito permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e identificar todos os envolvidos.