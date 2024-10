Homem é baleado em festa infantil, bate carro e morre na Bahia

- Foto: Reprodução redes sociais

Um homem morreu após ser baleado em uma confusão durante festa infantil na tarde de domingo , 13, no distrito de Itabatã, na cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado como Luciano Santos Baldovino, de 46 anos, foi baleado quando dirigia pelas ruas do município. Segundo testemunhas, Luciano estava em alta velocidade e assustou os moradores que realizavam uma comemoração ao Dia das Crianças na Rua Paraíba, no Triângulo Leal.

Ainda segundo relatos de testemunhas à polícia, o homem foi baleado e, em seguida, perdeu o controle do carro e bateu contra o muro de uma casa. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital São José, mas não resistiu.

A Polícia Civil não tem informações sobre quem atirou contra o homem e as circunstâncias do caso e a autoria do crime seguem sob investigação. As autoridades policiais vão investigar se a morte dele tem relação com o incidente no bairro.