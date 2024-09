Homem é encontrado morto com sinais de tortura em Porto Seguro

De acordo com a Polícia Civil, o corpo exalava um forte cheiro de gasolina - Foto: Vitor Barreto/ Ascom SSP

Um homem foi encontrado morto em uma área deserta próximo ao trevo de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. A vítima, identificada como José Alves, apresentava sinais de tortura e marcas de tiros. O caso ocorreu na segunda-feira,16.

Leia mais

>> Jovem morre em acidente entre motocicletas no extremo sul da Bahia

>> "Cadê a arma?", questiona irmã de jovem morto durante operação em Valéria

>> Motorista é feito de refém em tentativa de assalto a ônibus em Salvador



De acordo com a Polícia Civil, o corpo exalava um forte cheiro de gasolina, levantando a hipótese de que os criminosos teriam forçado o homem a ingerir o combustível. Os agentes acreditam que o crime tenha ocorrido na noite de domingo (15). O corpo foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro para realizar a necropsia.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os responsáveis.