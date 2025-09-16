Homem é encontrado morto dois dias após sair para caçar em Jacobina

Localidade de Vila Feliz, em Jacobina - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Google Street View

Um homem de 54 anos foi encontrado morto no domingo, 14, com uma marca de tiro, em uma região de mata na localidade de Vila Feliz, em Jacobina, norte da Bahia.

Flávio Teles dos Santos foi encontrado com uma marca de tiro ao lado da arma que usava para caçar. De acordo com nota da Polícia Civil da Bahia, uma das linhas de investigação aponta que Flávio que tenha sido vítima de tiro acidental.

A causa da morte do homem continua sendo investigada. Foram expedidas guias de perícia e necropsia do corpo de Flávio pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ajudar no esclarecimento da causa da morte.