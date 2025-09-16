Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO FORASTEIRO

Líder de facção em Goiás é preso com laboratório de cocaína na Bahia

Força-tarefa entre estados cumpriu 40 mandados de prisão nesta terça-feira, 16

Por Redação

16/09/2025 - 10:28 h | Atualizada em 16/09/2025 - 13:21
O laboratório era usado para produção e refino de cocaína
O laboratório era usado para produção e refino de cocaína

Uma força-tarefa prendeu nesta terça-feira, 16, o líder de uma organização criminosa de Goiás com atuação no tráfico interestadual de drogas, em Lauro de Freitas

A prisão faz parte da Operação Forasteiro, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, com participação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc) da Polícia Civil da Bahia e apoio das polícias civis do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O suspeito, que possuía três mandados de prisão em aberto e utilizava documentos falsos, foi localizado em uma residência de alto padrão no bairro de Ipitanga. As investigações indicam que ele realizava procedimentos estéticos no rosto para dificultar sua identificação.

Desarticulação de laboratório de cocaína

No imóvel, os policiais encontraram um laboratório de produção e refino de cocaína. Também foram apreendidas duas prensas hidráulicas, duas pistolas semiautomáticas, porções da droga, material para mistura, insumos químicos, além de dois veículos de luxo.

No total, a operação cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão em diversos estados, além de bloquear aproximadamente R$ 2,5 milhões em bens vinculados ao grupo.

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Ernandes Reis Santos Júnior, a Operação Forasteiro é fruto de meses de investigação e representa um duro golpe no tráfico de drogas, que utilizava rotas interestaduais para distribuição.

"Essa ação demonstra a força da integração entre as polícias civis de diferentes estados e reafirma a necessidade de descapitalizar o crime organizado, atingindo não apenas os integrantes, mas também sua estrutura financeira e logística. Ao desarticularmos laboratórios, bloquearmos bens e retirarmos drogas e armas de circulação, enfraquecemos a capacidade de atuação dessas organizações criminosas, o que repercute na criminalidade como um todo

