Homem é entubado na pista após grave acidente em Lauro de Freitas

Acidente aconteceu próximo a uma concessionária de Lauro de Freitas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma colisão frontal entre dois veículos, na madrugada deste sábado, 12, na avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), deixou três pessoas feridas. Um dos feridos ficou em estado grave e foi entubado no local do acidente.

Um dos carros envolvidos é um Corolla onde três vítimas foram atendidas pelo SAMU, dentre elas um homem de prenome Daniel em estado mais grave. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos nem para qual hospital foram encaminhados.

O motorista do outro veículo, modelo Renault Stepway, ficou em estado de choque, recebeu atendimento no local e foi liberado. Os carros foram removidos para o pátio do Detran localizado no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Lauro de Freitas, o sinistro aconteceu por volta da 0h quando as autoridades foram acionadas. Um guincho precisou ser acionado para retirar os veículos e proceder a liberação do tráfego na via.