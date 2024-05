Homem é executado a tiros em bar no sudoeste do estado | A TARDE

Um homem foi executado a tiros em frente a um bar, no município de Vitória da Conquista, sudoeste do estado. O caso aconteceu na noite do último sábado, 27, no bairro do Guarani. Câmeras de seguranças registraram o momento da ação.

A vítima, que não teve o nome revelado, estava sentado na frente do estabelecimento quando foi abordada pelos criminosos que estavam em uma motocicleta. Um dos homens desce do veículo e efetua os disparos. Outras pessoas que estavam no estabelecimento se assustaram e correram.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/ Vitória da Conquista) investiga o caso. Policiais da unidade especializada expediram as guias de perícia e remoção, que foram realizadas por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias, autoria e motivação do crime são investigadas.