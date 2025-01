Homem é morto a facadas em Luís Eduardo Magalhães e irmão é suspeito

Não há informações sobre o velório e sepultamento - Foto: Muller Nunes/TV Oeste

Na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, um homem de 35 anos foi morto a facadas e, de acordo com a Polícia Militar, o irmão da vítima, de 29 anos, seria o suspeito do crime e está foragido até o momento.

O crime aconteceu após uma discussão entre Clebiomar Teixeira Cavalcante e seu irmão, Willian Teixeira Porto, por volta das 14h. Durante o desentendimento, Clebiomar foi atingido no pescoço com uma faca. A motivação do confronto ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

Apesar de ser socorrido por vizinhos e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, Clebiomar não resistiu aos ferimentos e faleceu. Testemunhas informaram que Willian fugiu a pé do local. Os policiais, ao investigarem o caso, encontraram a faca utilizada no homicídio na casa de Willian, que foi apreendida e encaminhada à delegacia. A busca pelo suspeito continua.

O corpo de Clebiomar foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras. Não há informações sobre o velório e sepultamento.