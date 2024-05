Homem é morto após tentativa de homicídio contra mulher trans | A TARDE

Um homem identificado pelo vulgo "Emerson Cabeção" morreu durante confronto com policiais militares, logo após tentar esfaquear uma mulher trans. O suspeito foi localizado por policiais horas depois da tentativa do crime e reagiu a abordagem policial.

Após ser ferido, Emerson foi socorrido e encaminhando para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A jovem foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a mesma unidade, o estado de saúde dela é desconhecido.

Conforme a polícia, no confronto ela estava com um revólver calibre 38 e drogas. O material foi apresentado no registro da ocorrência e será encaminhado para perícia.