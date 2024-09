Homem é morto logo após deixar UPA na Bahia

Crime aconteceu na tarde desta quinta (19) - Foto: Reprodução | Acorda Cidade

Um homem de 36 anos foi morto a tiros logo após receber atendimento médico na UPA da Queimadinha, em Feira de Santana, na tarde desta quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz, identificado como Robson Conceição dos Santos, havia dado entrada na unidade após ter problemas estomacais. Depois de ser atendido pela equipe médica e ser liberado, a vítima entrou em um táxi e foi surpreendido pelo assassino, que disparou diversas vezes contra ele.

No momento do crime, Robson estava acompanhado da mãe. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou atualizações sobre o motorista do táxi, que, devido ao susto, precisou receber atendimento.

O motorista relatou à PM que não conhecia a vítima e nem sabia o destino final da viagem, já que ele havia acabado de entrar no veículo. “Ele chegou a ser levado novamente para o interior da unidade de saúde, mas morreu”, afirmou ao Acorda Cidade o tenente Brito, da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar.