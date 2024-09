Homem é condenado a 21 anos por matar companheira asfixiada com cabo USB

Cidade de Itabela - Foto: Divulgação

Um homem identificado como Jonilson Bispo dos Santos foi condenado a 21 anos de prisão, por ter matado a companheira asfixiada em 2021, na cidade de Itabela, sul da Bahia. A decisão do Tribunal do Júri ocorreu em 11 de setembro, mas só foi divulgada nesta quinta-feira, 19, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Leia também

>> Justiça mantém condenação do cantor do Art Popular por estupro

>> Acusado de matar primo em colégio de Pernambués é condenado a 16 anos

>> Estupro e gravação: empresário Thiago Brennand é condenado

A vítima do feminicídio, Aureny Ferreira da Silva, era servidora pública do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.



De acordo com o MP-BA, o júri acatou a acusação sustentada pelo promotor de Justiça Dinalmari Mendonça Messias, em sessão presidida pela juíza Tereza Júlia do Nascimento.



Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 30 de agosto de 2021, quando o réu asfixiou a vítima até a morte, utilizando um fio de cabo USB. Por ter sido constatada diversas marcas de violência na vítima e pelo crime ter ocorrido em lar conjugal, o réu teve sua pena agravada.



Jonilson, que já se encontra preso preventivamente, cumprirá pena em regime fechado.