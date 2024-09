Justiça mantém condenação do cantor do Art Popular por estupro

Leandro Lehart segue condenado por acusação de crimes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça de São Paulo decidiu por manter a condenação a 9 anos de prisão Leandro Lehart. O cantor e fundador do grupo de pagode Art Popular pediu recurso no pleito e acabou sendo rejeitado. Ele é acusado de estupro e cárcere privado em 2019 e foi condenado em 2022.

Leia Mais:

>>> Professor de futebol é preso suspeito de abusar sexualmente alunos

>>> Casa Branca condena bloqueio ao X no Brasil: “liberdade de expressão”

>>> Homem tem corpo mutilado após explosão de bomba em apartamento

A decisão do judiciário foi concretizada e confirmada pelas redes sociais do próprio cantor, nesta quarta-feira, 18, que garantiu que segue confiante na sua inocência.

"Conforme noticiado hoje pela imprensa, apesar do voto do Relator absolvendo Leandro Lehart, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, manteve a sentença de primeira instância. Os autos permanecem em segredo de justiça. A defesa sustenta a inocência e recorrerá, confiante de que a verdade será restabelecida", declara o texto.

Leandro Lehart foi condenado a pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado. O tribunal não informou detalhes da vitimas.

A sentença pública cita "mediante violência a praticar ou permitir que com ele se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal e posteriormente privou-a de sua liberdade mediante cárcere privado".

Leandro e a vítima teriam se conhecido no final de 2017 por meio de redes sociais. A sentença disse que, em seguida, os dois tiveram relações sexuais e consensuais cinco vezes. No entanto, "em dia incerto de outubro de 2019", o famoso cometeu os delitos, considerados "atos libidinosos diversos da conjunção carnal" no banheiro da residência ao artista, em São Paulo (SP).