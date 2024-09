Homem tem corpo mutilado após explosão de bomba em apartamento

- Foto: Divulgação / PMDF

Um homem morreu após uma bomba ser acionada e explodir em um apartamento no Distrito Federal, na terça-feira, 17. Ele teve partes do corpo mutilados pela força da explosão.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o artefato teria sido acionado durante a fabricação do explosivo. O apartamento do homem ficou totalmente destruído.

A PMDF em apoio à Polícia Militar de Goiás realizou a Operação Petardo. Após varredura no local, foi encontrado um segundo artefato, que foi removido do interior da residência e destruído em local seguro e controlado.