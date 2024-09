14 pessoas morrem em explosões de rádios comunicadores do Hezbollah

- Foto: Reprodução / Telegram

Após a explosão de milhares de pagers do Hezbollah, vários rádios comunicadores do grupo extremista foram detonados nesta quarta-feira (18), em Beirute e no sul do Líbano. O Ministério da Saúde libanês informou que 14 pessoas perderam a vida e 450 ficaram feridas. Desde terça-feira, o total de mortes devido a essas explosões de dispositivos eletrônicos já chega a 26.

A agência de notícias Associated Press informou que vários sistemas de energia solar em residências de Beirute também explodiram, e alguns rádios foram detonados durante os funerais das vítimas do ataque aos pagers na terça-feira.

Relatos indicam que houve dezenas de pequenas explosões pela capital libanesa, com várias imagens da cidade nesta manhã mostrando focos de incêndio e os equipamentos em chamas.

Esse incidente, o segundo do tipo em 24 horas, elevou as tensões na região e chamou a atenção da Organização das Nações Unidas (ONU). O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o uso de "objetos civis" como armas de guerra, enquanto o governo libanês solicitou uma reunião no Conselho de Segurança, agendada para sexta-feira, 20.

Líbano, Irã e Hezbollah responsabilizaram Israel, que ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem. Contudo, após os incidentes, o Ministério da Defesa de Israel anunciou que o foco da guerra está se deslocando para o norte do país, próximo à fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah atua, e que as tropas serão concentradas nessa região.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento após as explosões dos eletrónicos. Embora não tenha mencionado diretamente os incidentes ou a explosão dos pagers, ele afirmou que garantirá que os moradores do norte de Israel, que foram realocados devido aos conflitos com o Hezbollah, possam retornar para suas casas.

Fontes do governo libanês informaram à agência Reuters que os dispositivos atingidos nesta quarta-feira também foram adquiridos há cinco meses, coincidindo com a compra dos pagers que explodiram na terça, em um ataque coordenado que resultou na morte de 12 pessoas e ferimentos em quase 3.000.

Os pagers

Aparelhos de recebimento de mensagens de texto utilizados nas décadas de 1980 e 1990, antes da popularização dos celulares. eram empregados pelo grupo extremista como uma forma de comunicação para evitar o rastreamento por Israel, já que, ao contrário dos celulares, não são tão facilmente monitorados.