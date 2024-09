Líbano: explosões de pagers deixaram 9 mortos e milhares de feridos

A explosão de aparelhos de mensagem do tipo pager usados pelo grupo armado Hezbollah, no Líbano, deixou ao menos nove pessoas mortas e 2.750 feridas nesta terça-feira, 17. informou o ministério da Saúde do país.

Entre os mortos pela explosão dos pagers estão uma menina e dois integrantes do Hezbollah. Um dos mortos do grupo era filho de um membro do parlamento libanês.



Os aparelhos que explodiram eram usados por membros do grupo extremista Hezbollah. O Hezbollah e o governo do Líbano acusaram Israel de uma ação coordenada, mas o governo israelense ainda não se pronunciou.



Segundo a agência árabe Al Jazeera, as explosões dos pagers foram coordenadas e provocadas por explosivos implantados previamente nos equipamentos.

Câmeras de segurança registraram algumas das explosões.

| Foto: Reprodução

Entenda

Os pagers foram um meio de comunicação móvel desenvolvido nas décadas de 1950 e 1960 que se popularizou durante as décadas de 1980 e 1990, antes do crescimento do uso de celulares. No Brasil, eles ficaram conhecidos como "bipes".

No caso desta terça no Líbano, há a suspeita de que os dispositivos tenham sido hackeados. Hezbollah disse que estava apurando as circunstâncias das explosões.



Os pagers foram detonados em um intervalo de pouco mais de uma hora.

Após as explosões desta terça, o governo libanês pediu que todos os cidadãos que possuem pagers joguem os dispositivos fora imediatamente.

O grupo terrorista Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza e é aliado do Hezbollah, repudiou as explosões de pagers, às quais atribuiu aos israelenses. O Hamas também chamou o caso de "uma escalada".