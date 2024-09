Papa Francisco critica bombardeios de Israel contra escolas em Gaza

Em abril deste ano, o pontífice fez um apelo e pediu o fim da “espiral de violência” no Oriente Médio - Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

O papa Francisco criticou os bombardeios de Israel contra escolas do enclave palestino na Faixa de Gaza. A declaração aconteceu durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, 13.

De acordo com o pontífice, ataques contra unidades de ensino em Gaza sob o pretexto de que integrantes do grupo extremista Hamas estão no local são “feios”.

“Por favor, quando vocês veem os corpos de crianças mortas, quando vocês veem que, sob a presunção de que alguns guerrilheiros estão lá, uma escola é bombardeada, isso é feio”, declarou Francisco a repórteres internacionais que acompanharam sua viagem ao sudeste Asiático e Oceania.

Em abril deste ano, o pontífice fez um apelo e pediu o fim da “espiral de violência” no Oriente Médio. O papa ainda clamou por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.