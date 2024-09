Bombardeio israelense mata 11 pessoas na mesma casa em Gaza

O bombardeio ocorreu por volta de 01h (19h de sexta-feira em Brasília) - Foto: Omar AL-QATTAA / AFP

A Defesa Civil de Gaza relatou a morte, neste sábado, 14, de 11 pessoas, incluindo mulheres e crianças, que estavam em uma mesma casa atingida por um bombardeio israelense na Cidade de Gaza.

"Recuperamos os corpos de 11 mártires, incluindo quatro crianças e três mulheres, depois que um avião de guerra israelense bombardeou uma casa de três andares pertencente à família Bustan", disse o porta-voz Mahmud Basal à AFP.

O bombardeio ocorreu por volta de 01h (19h de sexta-feira em Brasília), perto da escola Shujaiya, no bairro de Al Tuffah, no leste da cidade de Gaza, informou.

"Várias famílias encontraram refúgio na casa, que foi alvo de um único míssil sem qualquer aviso prévio", declarou o porta-voz da Defesa Civil, acrescentando que "as equipes de resgate estão procurando os desaparecidos".

O Exército israelense ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. A Defesa Civil da Faixa de Gaza também informou que pelo menos 10 pessoas foram mortas em outros bombardeios noturnos israelenses no território.



A guerra eclodiu em 7 de outubro com o ataque do Hamas no sul de Israel, que deixou 1.205 mortos, incluindo reféns mortos ou que morreram em cativeiro, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

A campanha militar de Israel contra a Faixa de Gaza já deixou mais de 41.182 mortos, segundo o Ministério da Saúde deste território governado pelo movimento islamista Hamas.