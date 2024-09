Professor de futebol é preso suspeito de abusar sexualmente alunos

O professor foi preso quando estava com um dos atletas que treinava, no aeroporto Marechal Rondon - Foto: Reprodução/Sergio Lapada

Um professor de uma escolinha de futebol em Cuiabá (MT), foi preso na madrugada desta quarta-feira, 18, após denúncias de abuso sexual de alunos. Segundo a Polícia Civil, o homem aproveitava da sua função para fazer os abusos sexuais.

O professor foi preso quando estava com um dos atletas que treinava, no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Ele retornava de uma viagem que fazia para Aracaju (SE).

Ao menos três supostas vítimas foram identificadas até o momento. De acordo com a polícia, o homem aproveitava a função para abusar sexualmente dos menores de idade.

A apuração teve início após denúncias de familiares das vítimas na Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Eles relataram que o homem levava os menores para torneios fora da cidade ou estado, sem a companhia de responsáveis.

Além da prisão preventiva, foi determinada a quebra do sigilo telefônico e a busca e apreensão do celular do acusado.