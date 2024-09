Casa Branca condena bloqueio ao X no Brasil: “liberdade de expressão”

- Foto: Rudy Sulgan/Getty Images

A porta-voz do governo americano condenou o bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil. Jean-Pierre não falou sobre o fato de a plataforma ter descumprido decisões judiciais da Suprema Corte brasileira.

“Acho que, quando se trata de redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes, é uma forma de liberdade, de liberdade de expressão”, declarou.

Leia também:

>> Twitter voltou? Aplicativo do X volta a funcionar no Brasil; entenda

>> Volta do Twitter é apenas pane temporária e X deve cair novamente

>> Moraes ordena transferência milionária de empresas de Musk à União

O posicionamento foi dado nessa terça-feira, 17, por Karine Jean-Pierre, em resposta à pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da TV Globo, durante uma entrevista coletiva.



Krahenbuhl questionou Jean-Pierre sobre a visão da Casa Branca acerca da suspensão da rede social, iniciada em 31 de agosto.