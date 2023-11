Homem é preso alcoolizado após provocar acidente e tentar fugir | A TARDE

Um homem foi preso depois de ser flagrado alcoolizado após provocar acidente e tentar fugir de abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu no domingo, 19.

De acordo com a PRF, os agentes foram acionados o atendimento a acidente do tipo colisão no km 816 da BR-330, em Jitaúna, onde os agentes prenderam um dos envolvidos – um homem de 50 anos que não possui CNH e estava sob efeito de álcool.

De acordo com informações colhidas no local do sinistro, o homem conduzia uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros quando colidiu na traseira de um Onix.

Após provocar o acidente, o motociclista evadiu-se do local e tomou rumo ignorado. Os policiais fizeram buscas e conseguiram localizá-lo em uma estrada vicinal. Ao avistar a viatura, o condutor da moto fugiu em alta velocidade e foi interceptado, após perder o controle do veículo e cair ao solo.

O teste do “bafômetro” feito no motociclista confirmou que ele estava embriagado, ao mostrar no visor uma concentração de 1,04 mg/l de álcool, o que é considerado um crime pelo CTB.

A consulta aos sistemas nada retornou quanto à autorização para dirigir veículo automotor, era é inabilitado. O motociclista recebeu os primeiros socorros, pois apresentava escoriações no corpo e em seguida foi encaminhado para a Polícia Civil.