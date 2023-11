Homem é preso e adolescente apreendido com armas e granada | A TARDE

Um homem foi preso e um adolescente apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na zona rural de Eunápolis, durante uma ação realizada na quarta-feira, 29, no Projeto Maravilha. O suspeito foi identificado como Edenildon da Silva, 19 anos.

Leia também:

>> Suspeito de matar homem que fingia ser policial é preso em Salvador

>> PF pede que mandante de ataque em Valéria vá para segurança máxima

Segundo as informações da Polícia Civil, as investigações da Delegacia Territorial apontaram que a dupla teria vindo do distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, para traficar na região.

Com eles foram apreendidos um revólver, uma granada, drogas e balança de precisão. Não há informações se eles fazem parte de algum grupo criminosa com atuação na cidade e em Vera Cruz.