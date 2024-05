Homem é preso em flagrante por ameaçar e agredir esposa em Eunápolis | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante no município de Eunápolis, na última sexta-feira, 3, após agredir e ameaçar a companheira. Ele foi localizado no bairro Pequi por equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Segundo a polícia, motivado por ciúmes, o autor, de 31 anos, agrediu a mulher, de 22. Além das agressões físicas, ele também ameaçou a vítima por um aplicativo de mensagens. No momento em que estava na delegacia prestando depoimento, a mulher recebeu uma notificação de compra com o seu cartão de crédito, realizada pelo companheiro, o que possibilitou a localização do agressor.

Autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e violência psicológica contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha, o suspeito foi submetido ao exame de lesão corporal e segue custodiado na Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis, à disposição da Justiça.

