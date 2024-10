Homem é preso em flagrante por coagir eleitores na Bahia

Revólver calibre 38. apreendido com suspeito - Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo, 6, policiais militares da 8ª CIPM apreenderam uma arma de fogo com um suspeito de coagir eleitores no distrito Diretor, no município de Nova Canaã, sul do estado.

Leia Mais:

>> Filômetro: eleitor pode acompanhar fila de votação em tempo real; veja

>> Ambulantes reclamam do movimento próximo ao colégio Luiz Viana

Segundo a PM, os militares receberam denúncias de que havia um indivíduo armado nas imediações de um colégio eleitoral coagindo eleitores. Durante as diligências, a guarnição visualizou o suspeito transportando eleitores de forma irregular em um veículo, que foi abordado. Com o indivíduo, foi encontrado um revólver calibre 38.



O detido e o material apreendido foram apresentados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada.