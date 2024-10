Ambulantes reclamam do movimento próximo ao colégio Luiz Viana

Os profissionais estão espalhados na Rua Waldemar Falcão - Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

Os ambulantes que trabalham próximos ao colégio Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador, aproveitam o dia de eleição para melhorar seus lucros. Os profissionais estão espalhados na Rua Waldemar Falcão.



Mesmo com a intensa movimentação de eleitores e de veículos na região, os profissionais afirmam que as vendas estão abaixo do esperado.



A vendedora de bebidas e salgados, Tatiane Santos, não escondeu a frustração. Para ela, as primeiras horas de votação deste domingo, 6, não ajudaram na vendagem de seus produtos.

“Pensei que seria um pouquinho melhor. Mas é como Deus permite e está um pouquinho fraco. Hoje não está um bom movimento, mas até mais tarde, quem sabe?“, disse a profissional ao Portal A TARDE”.

| Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

Já o vendedor Joaquim Souza, que comercializa pipocas e trabalha na região da Waldemar Falcão, afirmou que a movimentação está aquém em relação aos últimos anos eleitorais.



“Tá realmente fraco aqui. Estou surpreso. Vou ficar até às 17h e ver o que vai rolar por cá”, pontuou.

