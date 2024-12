Homem é preso em flagrante suspeito de abuso sexual na Bahia

Crimes ocorreram em Camaçari - Foto: Haeckel Dias | Ascom-PC

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 3, em Camaçari, na Bahia, suspeito de abuso sexual infantil. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em outubro deste ano, após o compartilhamento de informações com a Polícia Federal (PF).

De acordo com as apurações, o homem utilizava da relação de confiança com familiares das crianças para cometer os crimes. Além disso, ele produzia e armazenava conteúdo de abuso sexual. Ao menos quatro crianças foram abusadas pelo suspeito.

Todo material apreendido foi encaminhado para perícia e a rede de apoio psicossocial foi acionada para atender às vítimas. As investigações seguem para localizar outros possíveis materiais, esclarecer desdobramentos do crime e identificar novas vítimas.

A Operação “O Protetor” Fase II foi conduzida pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) e do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca). A ação contou com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Polícia Federal.