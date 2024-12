Homem morto por agentes em estação de trem sofreu asfixia mecânica

- Foto: Reprodução/TV Globo

O homem que morreu na estação de trem na região metropolitana de São Paulo, sofreu asfixia mecânica. O crime ocorreu em 11 de novembro, mas só agora as imagens que mostram o momento em que o rapaz foi imobilizado e agredido por agentes da ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, passou a circular nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que Jadson Pires estava desorientada enquanto tentava ultrapassar a catraca que dá acesso à linha do trem. Ele acaba sendo imobilizado pelos agentes e fica inconsciente após ser agredido.

O Instituto Médico Legal (IML) concluiu que Jadson morreu por asfixia mecânica em decorrência de esganadura, segundo laudo obtido pelo GloboNews. O documento também mostrou que o homem estava com as costelas do lado direito do tórax quebradas e apresentava escoriações no antebraço direito, mão direita e ambos joelhos.

Leia também :

>> Justiça determina indenização a trabalhador chamado de calopsita manca

>> Vídeo: Davi e Raquel Brito ostentam carro de R$ 4,3 milhões

>> Crime brutal: grávida é morta com tiro de espingarda na Bahia

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que o caso está sendo investigado pelo 1º DP de Carapicuíba. "Novas imagens foram analisadas pela autoridade policial, que intimou os envolvidos para novos depoimentos. Os laudos periciais solicitados estão em elaboração e serão anexados ao inquérito assim que concluídos", disse. A SSP ressalta, ainda, que a natureza inicial da ocorrência poderá ser alterada em razão das novas evidências.

Em nota à imprensa, a concessionária alegou que repudia "qualquer forma de violência" e que os agentes envolvidos foram "preventivamente afastados de suas funções".