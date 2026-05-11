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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira

Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9, no interior da Bahia

Edvaldo Sales
Por

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Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9
Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9 - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso por descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira na cidade de João Dourado, no norte da Bahia. O caso aconteceu no último sábado, 9.

A vítima estava a caminho da festa de aniversário da cidade quando foi abordada pelo suspeito, segundo a Polícia Civil. Mesmo ciente das medidas protetivas contra ele, o homem se aproximou da vítima e a agrediu.

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De acordo com as investigações, a vítima solicitou medidas protetivas contra o suspeito após ele invadir um imóvel em que ela estava, proferir ameaças contra ela e agredi-la.

Além disso, o homem também chegou a causar danos ao patrimônio da vítima.

Depois do caso mais recente de agressão, a Delegacia Territorial de João Dourado solicitou a prisão preventiva do suspeito.

O homem está custodiado e à disposição da justiça.

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Tags:

Bahia Violência contra a mulher

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