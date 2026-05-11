VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira
Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9, no interior da Bahia
Um homem de 26 anos foi preso por descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira na cidade de João Dourado, no norte da Bahia. O caso aconteceu no último sábado, 9.
A vítima estava a caminho da festa de aniversário da cidade quando foi abordada pelo suspeito, segundo a Polícia Civil. Mesmo ciente das medidas protetivas contra ele, o homem se aproximou da vítima e a agrediu.
Leia Também:
De acordo com as investigações, a vítima solicitou medidas protetivas contra o suspeito após ele invadir um imóvel em que ela estava, proferir ameaças contra ela e agredi-la.
Além disso, o homem também chegou a causar danos ao patrimônio da vítima.
Depois do caso mais recente de agressão, a Delegacia Territorial de João Dourado solicitou a prisão preventiva do suspeito.
O homem está custodiado e à disposição da justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes