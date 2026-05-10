Mulher é morta a facadas pelo irmão enquanto dormia

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Jéssica ainda foi levada à unidade de saúde, mas não resistiu - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher, de 41 anos, foi morta a facadas dentro de casa, na manhã deste sábado, 9, em Itaberaba, no centro-norte da Bahia. A vítima foi identificada como Jéssica Rangel da Silva.

Conforme informações da Polícia Civil, Jéssica dormia, quando foi atacada. Ela ainda foi levada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

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O irmão dela, Silvestre Rangel da Silva, de 39, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele foi preso em flagrante.

Antes da prisão, o homem teria sido agredido por moradores da região. Ele recebeu atendimento médico e depois foi levado para a delegacia, onde segue à disposição da Justiça.

A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil. As informações são do Itaberaba Notícias