Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRINQUEDO 'ASSASSINO'

Ator pornô é preso suspeito de esfaquear companheira durante briga

Jovem foi ferida no pescoço, rosto e em uma das mãos

Andrêzza Moura
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Brinquedo Ator foi preso enquanto acompanhava a vítima na UPA
Brinquedo Ator foi preso enquanto acompanhava a vítima na UPA - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um ator pornô, de 32 anos, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear a companheira, de 23, durante uma discussão na residência do casal, no bairro Jardim Helena, zona leste de São Paulo, neste sábado, 9.

Walif Santos da Silva foi preso dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde estava como acompanhante da vítima.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, a jovem informou à equipe médica que havia sofrido uma queda. No entanto, durante o atendimento, ela mudou a versão e relatou ter sido atacada com golpes de faca pelo companheiro, conhecido no meio adulto como Brinquedo Ator.

A jovem, que não teve o nome revelado, teve ferimentos no rosto, no pescoço e em uma das mãos. Ela permaneceu sob cuidados médicos.

Após a confirmação do relato, uma enfermeira acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Com apoio do sistema de monitoramento Smart Sampa, os agentes identificaram o suspeito ainda na unidade de saúde e realizaram a abordagem.

Leia Também:

Duas mulheres são esfaqueadas durante micareta na Bahia
Justiça suspende porte de arma de delegado suspeito de agredir ex
Líder de facção preso na Bolívia tem condenação de 28 anos por sequestro e morte

Brinquedo Ator foi conduzido ao 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista, onde foi indiciado por tentativa de feminicídio. A Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feminicídio Políca Civil tentativa feminicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brinquedo Ator foi preso enquanto acompanhava a vítima na UPA
Play

Líder de facção que atua em Salvador e no Rio é preso na Bolívia

Brinquedo Ator foi preso enquanto acompanhava a vítima na UPA
Play

Idosos usavam barraca para tráfico de drogas no entorno de Mercado Modelo

Brinquedo Ator foi preso enquanto acompanhava a vítima na UPA
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Brinquedo Ator foi preso enquanto acompanhava a vítima na UPA
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

x