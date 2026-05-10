Ator pornô é preso suspeito de esfaquear companheira durante briga

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Brinquedo Ator foi preso enquanto acompanhava a vítima na UPA - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um ator pornô, de 32 anos, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear a companheira, de 23, durante uma discussão na residência do casal, no bairro Jardim Helena, zona leste de São Paulo, neste sábado, 9.

Walif Santos da Silva foi preso dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde estava como acompanhante da vítima.

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Inicialmente, a jovem informou à equipe médica que havia sofrido uma queda. No entanto, durante o atendimento, ela mudou a versão e relatou ter sido atacada com golpes de faca pelo companheiro, conhecido no meio adulto como Brinquedo Ator.

A jovem, que não teve o nome revelado, teve ferimentos no rosto, no pescoço e em uma das mãos. Ela permaneceu sob cuidados médicos.

Após a confirmação do relato, uma enfermeira acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Com apoio do sistema de monitoramento Smart Sampa, os agentes identificaram o suspeito ainda na unidade de saúde e realizaram a abordagem.

Brinquedo Ator foi conduzido ao 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista, onde foi indiciado por tentativa de feminicídio. A Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.