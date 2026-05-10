Duas mulheres são esfaqueadas durante micareta na Bahia

Uma confusão registrada, na madrugada deste domingo, 10, provocou momentos de pânico nas proximidades da Avenida Eudaldo Mota, em Filadélfia, onde acontece a Micareta da cidade.

O tumulto, que aconteceu por volta da 00h30, envolveu várias pessoas e terminou com duas mulheres feridas por golpes de faca.

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Segundo informações apuradas no local, a briga teria começado de forma ainda não esclarecida, evoluindo rapidamente para agressões físicas. Durante o confronto, uma das mulheres foi esfaqueada, o que gerou correria e gritos. A ação ocorreu fora do circuito oficial da festa.

A situação mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar, que atuaram para conter o tumulto e isolar a área, evitando que a confusão se espalhasse em meio à grande movimentação da micareta.

Pouco depois, outra mulher, possivelmente também ferida na mesma ocorrência, correu em direção à base da Polícia Militar em busca de proteção, enquanto um grupo de pessoas tentava alcançá-la para agredi-la .

Os policiais conseguiram intervir a tempo, dispersaram a multidão e garantiram a segurança da vítima até a chegada do atendimento médico.

As duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital São Sebastião. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas. A polícia ainda apura a motivação dos crimes e tentar identificar e prender os agressores. As informações são do Calila Notícia.