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BRIGA GENERALIZADA

Duas mulheres são esfaqueadas durante micareta na Bahia

Caso aconteceu durante uma briga generalizada

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em

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Mulheres foram levadas para o Hospital São Sebastião
Mulheres foram levadas para o Hospital São Sebastião - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma confusão registrada, na madrugada deste domingo, 10, provocou momentos de pânico nas proximidades da Avenida Eudaldo Mota, em Filadélfia, onde acontece a Micareta da cidade.

O tumulto, que aconteceu por volta da 00h30, envolveu várias pessoas e terminou com duas mulheres feridas por golpes de faca.

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Segundo informações apuradas no local, a briga teria começado de forma ainda não esclarecida, evoluindo rapidamente para agressões físicas. Durante o confronto, uma das mulheres foi esfaqueada, o que gerou correria e gritos. A ação ocorreu fora do circuito oficial da festa.

A situação mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar, que atuaram para conter o tumulto e isolar a área, evitando que a confusão se espalhasse em meio à grande movimentação da micareta.

Pouco depois, outra mulher, possivelmente também ferida na mesma ocorrência, correu em direção à base da Polícia Militar em busca de proteção, enquanto um grupo de pessoas tentava alcançá-la para agredi-la .

Os policiais conseguiram intervir a tempo, dispersaram a multidão e garantiram a segurança da vítima até a chegada do atendimento médico.

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As duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital São Sebastião. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas. A polícia ainda apura a motivação dos crimes e tentar identificar e prender os agressores. As informações são do Calila Notícia.

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Tags:

mulher esfaqueada Polícia Civil Polícia Militar BA

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