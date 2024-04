Homem é preso por matar mulher e ferir duas pessoas em bar | A TARDE

Um homem foi preso nesta terça-feira, 9, sob a suspeita de ter matado uma mulher e deixado outras duas pessoas feridas. A mulher foi identificada como Adriana dos Reis Santos. O caso aconteceu no último dia 6, no bairro Conceição, em Feira de Santana.



Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que Adriana estava em um bar com um homem e a irmã dela, quando o suspeito se aproximou e deflagrou disparos de arma de fogo.

Após a prisão dele, outros envolvidos no crime foram identificados e estão sendo procurados. Oitivas são realizadas para esclarecer a motivação do homicídio. O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado ao Complexo Policial do Sobradinho, onde permanece à disposição da Justiça.

Além do assassinato, o mandado de prisão preventiva se refere a duas tentativas de homicídios. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.