Homem é preso por não aceitar término virtual e perseguir mulher na BA

Investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso dentro de casa por suspeita de ameaça, perseguição e divulgação de imagens íntimas. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 8, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a residência do indivíduo fica localizada no bairro São Sebastião em investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória da Conquista.

O inquérito instaurado na Deam de Conquista identificou que o homem usou o perfil de uma plataforma online de relacionamentos para fazer contato com uma das vítimas, iniciando um namoro virtual e passando a trocar fotos íntimas por meio de um aplicativo de mensagens.

As investigações iniciadas no final de abril, apontaram que após o suspeito insistir em encontrar a mulher pessoalmente, ela rompeu o relacionamento virtual. Insatisfeito com o término da relação, o homem passou a ameaçar a vítima de morte, fez montagem com a imagem de familiares, ameaçou divulgar as fotos íntimas dela, além de persegui-la com mensagens ofensivas.

O trabalho de inteligência da unidade especializada auxiliou na identificação de outra vítima, cujos dados foram usados para cadastrar umas das linhas telefônicas utilizadas pelo autor dos crimes. Na casa do homem, os policiais apreenderam três celulares e um notebook, já encaminhados à perícia.

Com o cumprimento das ordens judiciais, o suspeito foi submetido aos exames de lesões de praxe e conduzido para o Presídio de Itabuna. Ele vai responder pelo crime de ameaça, pela perseguição (stalking) contra uma vítima e pela divulgação de imagens íntimas de outras três mulheres.