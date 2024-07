Homem é preso suspeito de matar blogueiro encontrado carbonizado

O blogueiro e professor Euclides Alves, redator do blog "Politize Itarantim", morreu após a casa dele pegar fogo - Foto: Divulgação / Reprodução Redes Sociais

Um homem foi preso, nesta quarta-feira , suspeito de matar o blogueiro Euclides Alves de Lima Júnior, de 47 anos, encontrado carbonizado dentro da própria casa, no dia 7 de julho deste ano, em Itarantim, no sudoeste da Bahia.

A Polícia Civil local conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o suspeito chegou de motocicleta na residência de Euclides, junto com a vítima, e depois saiu da casa sozinho. A polícia, no entanto, não detalhou quanto tempo durou entre a saída do suspeito da casa da vítima até o imóvel começar a pegar fogo, nem se Euclides já estava morto quando a residência pegou fogo.

O homem, que não teve a identidade revelada, é investigado por homicídio qualificado. Ele nega as acusações. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Relembre a morte



O blogueiro e professor Euclides Alves, redator do blog "Politize Itarantim", morreu após a casa dele pegar fogo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, acionada por populares que notaram a casa em chamas na Rua Luther King, no centro municipal.

