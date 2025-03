Homem é preso suspeito de matar mulher com golpe de tesoura na BA

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia - Foto: Ilustrativa

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, suspeito de matar uma mulher com um golpe de tesoura, na BA-290, no distrito de Caxangá, em Alcobaça, extremo sul da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira, 18.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito relatou que deu uma carona para a vítima, que o ameaçou com uma tesoura. No entanto, conseguiu tomá-la e desferiu um golpe de tesoura na região do pescoço da mulher. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por perícia.

O suspeito foi levado para a unidade policial, onde realizou exames legais e está custodiado à disposição da Justiça. O caso é investigado pela delegacia de Alcobaça.