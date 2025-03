Traficante morre em acidente com R$ 600 mil em drogas na Bahia

Suspeito de transportar drogas morre após sofrer acidente durante perseguição policial - Foto: Reprodução/TV São Francisco

Um homem suspeito de transportar drogas morreu após sofrer um acidente de carro na terça-feira, 18, na BR-407, próximo a Juazeiro, no norte da Bahia. A batida aconteceu após uma perseguição policial.

Segundo a polícia, o homem, que tinha 37 anos, era investigado desde 2024 por suspeita de transportar drogas de Juazeiro para a cidade de Petrolina, em Pernambuco.

Durante uma operação realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do suspeito foi interceptado pelos agentes na BR-407. Na tentativa de abordagem, o homem reagiu, disparou tiros contra as equipes e fugiu.

Houve uma perseguição por mais de 20 km, quando o veículo do suspeito capotou após bater na lateral de um caminhão. Por causa do impacto, ele foi jogado para fora do carro e morreu ainda no local.

Durante uma inspeção no veículo, os policiais apreenderam aproximadamente 14 kg de cocaína, um kg de crack, cinco kg de maconha, um revólver e munições. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia de Juazeiro. De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, a quantidade de drogas são estimadas em R$ 600 mil.