Hospital de Brotas expande serviços e oferecerá emergência pediátrica

Recepção do hospital de Brotas - Foto: Divulgação

O Hospital de Brotas, que atende os beneficiários do Planserv, passará o oferecer o serviço de emergência pediátrica, incluindo novos leitos de enfermaria e UTI voltados para crianças.

A pediatra Mônica Nazaré do Carmo Santos, há mais de 20 anos atuando na área, está à frente da coordenação da pediatria do Hospital de Brotas, e fala sobre o serviço.

“Temos uma equipe extremamente competente, com vários especialistas. Estamos trabalhando com neurocirurgia, com cirurgia pediátrica, nefropediatria, cardiopediatria, neuropediatria. Estamos também com o serviço de ambulatório nas áreas de pediatria geral, puericultura, nutrologia, gastroenterologia pediátrica", diz.

A unidade de saúde conta ainda com serviço de imagem para o diagnóstico: ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, além de toda a parte laboratorial para análises clínicas. É uma unidade de saúde nova que segue em expansão. A pneumopediatria é a subespecialidade que está em implantação.

“O nosso grande intuito na formação da equipe de pediatria do Hospital de Brotas sempre foi e continua sendo trazer o verdadeiro conceito de humanização. Nós temos treinado as equipes para esse acolhimento, com efetividade, com assertividade, com calor humano", afirma a médica.