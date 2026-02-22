Menu
VIOLÊNCIA

Homem invade casa de ex e é baleado ao tentar desarmar policial na Bahia

Suspeito de 48 anos pulou muro de residência da ex

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 11:16 h

Guarnição foi acionada via denúncia de invasão a domicílio
Guarnição foi acionada via denúncia de invasão a domicílio

Um homem de 48 anos foi baleado e preso em flagrante na última sexta-feira, 20, após invadir a residência da ex-companheira em Bom Jesus da Lapa.

De acordo com informações da Polícia Civil, a ação ocorreu depois que o suspeito resistiu à abordagem policial e tentou tomar a arma de um dos agentes.

A guarnição foi acionada via denúncia de invasão a domicílio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem, que teria pulado o muro do imóvel, em atitude agressiva.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Afronta

Durante a tentativa de contenção, o suspeito investiu contra um policial militar, iniciando uma luta corporal na tentativa de desarmá-lo. No confronto, o homem foi atingido por um disparo no ombro.

O ferido foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, onde permanece internado sob escolta policial. O estado de saúde não foi detalhado.

Procedimentos judiciais

A 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa formalizou a autuação em flagrante. O suspeito vai responder pelos crimes de:

- Violação de domicílio;

- Lesão corporal dolosa (no contexto da Lei Maria da Penha);

- Resistência à prisão.

Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias completas do caso e a conduta do envolvido.

Tags:

crime invasão de domicílio investigação policial Polícia Civil resistência à prisão violência doméstica

x