Homem invade casa de ex e é baleado ao tentar desarmar policial na Bahia

Guarnição foi acionada via denúncia de invasão a domicílio - Foto: Divulgação | PMSE

Um homem de 48 anos foi baleado e preso em flagrante na última sexta-feira, 20, após invadir a residência da ex-companheira em Bom Jesus da Lapa.

De acordo com informações da Polícia Civil, a ação ocorreu depois que o suspeito resistiu à abordagem policial e tentou tomar a arma de um dos agentes.

A guarnição foi acionada via denúncia de invasão a domicílio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem, que teria pulado o muro do imóvel, em atitude agressiva.

Afronta

Durante a tentativa de contenção, o suspeito investiu contra um policial militar, iniciando uma luta corporal na tentativa de desarmá-lo. No confronto, o homem foi atingido por um disparo no ombro.

O ferido foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, onde permanece internado sob escolta policial. O estado de saúde não foi detalhado.

Procedimentos judiciais

A 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa formalizou a autuação em flagrante. O suspeito vai responder pelos crimes de:

- Violação de domicílio;

- Lesão corporal dolosa (no contexto da Lei Maria da Penha);

- Resistência à prisão.

Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias completas do caso e a conduta do envolvido.