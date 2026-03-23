Homem morre afogado ao tentar salvar esposa em praia da RMS

- Foto: Reprodução

Um homem morreu afogado na praia de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, ao tentar salvar a esposa. O caso ocorreu no fim da tarde deste domingo, 22, na região da Oca.

Fernando Pereira de Oliveira, de 43 anos, era morador de Mata de São João. Ele estava em um momento de lazer com a mulher, um casal de amigos e outro acompanhante.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O local é conhecido por uma corrente de retorno onde, constantemente, há afogamentos e esta é a segunda morte registrada na localidade em cinco dias.

Quando a esposa de Fernando entrou no mar, foi puxada por essa corrente e, assim que percebeu a situação, ele e os amigos foram até a água para socorrê-la.

A mulher foi resgatada, no entanto, o homem acabou sendo arrastado pela força das ondas.Acionados, o Corpo de Bombeiros e Grupamento Aéreo realizaram uma grande mobilização.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o corpo foi resgatado por um salva-vidas, já sem sinais vitais. Foram expedidas as guias para perícia e remoção. O caso foi registrado na 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes.

Segundo caso registrado em menos de uma semana

Outro homem morreu após se afogar na Praia de Jauá, na última terça-feira, 17. O incidente ocorreu nas proximidades da localidade conhecida como Corais.

De acordo com testemunhas, não havia salva-vidas no trecho da praia no momento do afogamento. Banhistas e populares que estavam no local realizaram o resgate e iniciaram as manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Quando a PM chegou ao local, a vítima já havia sido retirada do mar e estava sob os cuidados da equipe médica, que constatou o óbito.