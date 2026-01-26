Homem morre ao salvar filha de afogamento em praia turística na Bahia

- Foto: Reprodução

Um homem de 38 anos morreu, no sábado, 24, ao tentar salvar a filha de um afogamento. O caso ocorreu na praia de Águas de Olivença, no município de Ilhéus, no sul da Bahia.

Túlio Ricardo Souza Varges teria entrado no mar com outras pessoas que presenciaram a cena. O resgate ocorreu com êxito e a menina não corre risco de morte, no entanto, ao chegar na areia, o pai teve um mal súbito, provocado por um infarto.

Equipes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foram acionadas mas, ao chegarem ao local, já encontraram Túlio sem vida. Posteriormente, o óbito foi confirmado pelo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e a remoção do corpo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Quem era Túlio?

Túlio era técnico de eletrotécnica na Embasa. Além dos dois filhos menores, ele deixa a esposa.

A Secretaria Municipal de Educação de Barra do Choça emitiu nota de pesar pelo falecimento de Túlio.

"A SEMED se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força, conforto e fé neste momento de dor", disse trecho.

