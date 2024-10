Homem morre após incêndio atingir fábrica de produtos químicos e velas

Após 8 horas, os bombeiros conseguiram debelar as chamas. - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros da Bahia

Um homem morreu após um incêndio atingir uma fábrica de produtos químicos e velas em Barreiras, no oeste da Bahia, no sábado, 28.

Ao Portal A TARDE, O Corpo de Bombeiros da Bahia, que atendeu a ocorrência, informou que uma vítima, que ainda não há informação se é um funcionário do estabelecimento, não resistiu aos ferimentos e o corpo foi retirado pelos bombeiros.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para retirar o corpo da vítima e encaminhar para o Instituto Médico Legal (IML).

Fábrica produzia produtos inflamavéis | Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros da Bahia

Após 8 horas, os bombeiros conseguiram debelar as chamas. Caminhões-pipa de empresas locais e retroescavadeira cedida pela Prefeitura de Barreiras, também auxiliaram no trabalho. O Exército Brasileiro também apoiou a ocorrência.

Corpo de Bombeiros da Bahia foi acionado | Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros da Bahia

A Coelba também foi acionada, pois havia risco iminente de choque elétrico. A fábrica armazenava produtos altamente inflamáveis, como parafina, além de substâncias químicas tóxicas usadas na fabricação de materiais de limpeza, o que fez com que as chamas se alastrassem rapidamente.

O combate ao incêndio incluiu o resfriamento de áreas próximas para evitar que as chamas atingissem veículos estacionados e galpões adjacentes. Cinco caminhões-baú foram retirados do local. Até o momento, as causas do incêndio ainda estão sob investigação.