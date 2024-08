Homem morre após trocar tiros com a Rondesp no Buracão

Projeto tramita na Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reprodução | Google Street View

Um homem foi morto a tiros após confronto com policiais da Rondesp Central no início da noite desta segunda-feira, 19, na localidade conhecida como Buracão, no bairro Tancredo Neves. Ele foi identficado como Lucas Nery.

Policiais da Rondesp disseram que foram recebidos a tiros por homens armados na localidade. Houve revide e, no confronto, Lucas Nery foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. Com Lucas, a polícia apreendeu uma arma de fogo além de drogas.

O policiamento segue intensificado no bairro na noite desta segunda. Pela manhã, o “01” do tráfico de drogas do Buracão morreu em confronto com policiais do DEIC, Departamento Especializado de Investigações Criminais.