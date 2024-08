Menina apaga e Polícia Civil investiga "jogo do desmaio" em colégio

- Foto: Divulgação / Google Street View

Na última sexta-feira, 16, uma adolescente de 14 anos desmaiou após participar de um "jogo do desmaio" em uma escola estadual de Penápolis, no interior de São Paulo. A Polícia Civil está investigando o incidente.



Um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal e aponta três alunos, com idades de 12, 13 e 14 anos, como participantes da atividade. Todos foram ouvidos, assim como seus representantes legais.

De acordo com informações preliminares, a menina foi socorrida no Pronto Socorro Municipal de Penápolis, onde chegou desorientada. Ela foi então encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, cidade vizinha, e foi liberada na manhã do último sábado, 17, após ser avaliada por especialistas.

O “jogo do desmaio”, também conhecido como “jogo da asfixia” na internet, é um desafio perigoso que consiste em estrangular alguém até que a pessoa desmaie.